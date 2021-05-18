Boşanma aşamasındaki adam davalık olan evini benzin dökerek ateşe verdi

Kocaeli'de eşiyle boşanma aşamasında olan 3 çocuk babası adam, aile evini benzin dökerek yaktı. Eşinin kendisini ve çocuklarını da yakmakla tehdit ettiğini iddia eden 3 çocuk annesi genç kadın, "Biz şimdi nerede yaşayacağız? Ben de diğer mağdurlar gibi çocuklarımla ölmek istemiyorum" dedi.

Olay, Gölcük ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'ndeki 7 katlı bir binanın 7. katında meydana geldi. İddiaya göre, eşi Gülistan Y. ile boşanma aşamasında olan 3 çocuk babası Murat Y., dün akşam saatlerinde kimsenin olmadığı evde benzin dökerek yangın çıkardı. Murat Y., yangın çıkar çıkmaz koşarak bölgeden uzaklaşırken, bina sakinleri ise korku dolu anlar yaşadı. Elektriklerin kesildiği binada karanlık merdivenlerden koşa koşa inen vatandaşlar, kısa sürede dışarıya çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekibi tarafından söndürülürken, ev ise tamamen kullanılamaz hale geldi. Murat Y. ise olaydan bir süre sonra polis merkezine giderek, teslim oldu. Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çocuklarının fotoğrafını küllerin arasından buldu

Yangın sırasında evde bulunmayan Gülistan Y. ve çocukları, bugün sabah saatlerinde yakınları ile birlikte eve bakmak için geldi. Gördüğü manzara karşısında şoke olan Gülistan Y., gözyaşlarına hakim olamadı. Harabeye dönen evde yanan eşyaların arasında gezinen Gülistan Y., küllerin arasında sadece çocuklarının fotoğrafını buldu.

"Bana, 'Çocukları okula gönderme, kafir olurlar' dedi"

Yakınları tarafından teskin edilen genç kadın, 20 yıllık evli eşiyle arasında son yıllarda problemlerin yaşandığını söyledi. Eşinin psikolojik sorunlarının olduğunu söyleyen Gülistan Y., "Bu adam geçen sene bana, ‘Çocuklar okula gitmesin, okul okumasın' dedi. Büyük çocuğum da babasına, '12 sene okumuşum, emeğim var. Çöpe atamam' dedi. Kızım da okumak istediğini söyledi. Ona da ‘dışarıda fuhuş yap. O parayla okul okursun' diyerek tepki gösterdi. Bana sürekli, ‘Çocukları okula gönderemezsin, kafir olurlar, Hristiyan olurlar' gibi şeyler söyledi. Bizi sonra memlekete götürdü, bıraktı. Biz geri geldik. Mal varlığımız vardı, hepsini satmış. Kamyonumuz vardı, arabamız vardı burada evimiz vardı, Gebze'de dairemiz vardı. Hepsini kendi kardeşinin üstüne yapmış ve elden çıkarmış. Burası aile konutu olduğu için bende kendisine dava açtım. Bu ev hala davalıktır. Bu davayı beklemedi" dedi.

"Bizi de evin içine koyup yakacakmış"

Avukatının kendisine, ‘Bu ev aile konutu olduğu için hak senindir, tapu yine sana döner' dediğini anlatan Gülistan Y., "Tapu döneceği için bu şahıs 5 yaşındaki oğlumu alıp, İŞİD'e vermek istedi. Biz Müslüman değilmişiz, bu 2 çocuğumuz Müslüman değilmiş. 5 yaşındaki çocuğumuz Müslüman olarak yetişecekmiş. İŞİD'e asker kazandıracak galiba. Bana dün, ‘çocuğu getir' dedi. Sonra buraya gelmiş, kapıyı kırmış. Polisi aradım durumu anlattım. ‘Boşanma davam var' dedim. Daha sonra eşim oğluma telefon açtı ve ‘Erkeksen gel, sizi bekliyorum' dedi. Bizi de evin içine koyup yakacakmış. Biz korkudan gelemedik. 3 tane çocukla nasıl geleyim? Çocuğumu tarik etti. Ben de çocuğumu zorla zapt ettim. Zaten sonra komşum aradı ve ‘geçmiş olsun, evi ateşe verdim' dedi" diye konuştu.

"Biz şimdi nerede yaşayacağız?"

Yetkililerden yardım talep eden genç kadın, "Bana sahip çıkmalarını istiyorum. Dün akşam Gölcük'teki polis merkezini aradım, Gebze Polis Merkezi'ne gittim. Şikayetçi oldum ve ‘biz bir şey yapamıyoruz' dediler. Ben öldükten sonra mı yapacaklar? Yazık günah değil mi bize? Biz şimdi nerede yaşayacağız? Ben zaten yardımlarla geçinen bir insanım. Çalışmıyorum, nereye gideceğim? Sokakta mı yaşayacağım. Bende diğer mağdurlar gibi çocuklarımla ölmek istemiyorum. Sığınacak yerim yok” şeklinde konuştu.

Yangın sırasında ikizlerin doğum günü vardı

Öte yandan binanın 6., 5., 4. ve 3. katında oturan vatandaşların da evlerinde ciddi hasar meydana geldi. 8 yıldır bu binanın 4. katında kiracı olarak yaşayan, 20 gün önce ise yine aynı binanın 6. katındaki daireyi satın alan Sezer ve Ayşegül Özkan çifti de yangın sebebiyle büyük mağduriyet yaşadıklarını dile getirdiler. Yangın sırasında ikiz çocuklarının doğum gününü kutladıklarını anlatan Ayşegül Özkan, “Dün ikizlerimin doğum günü vardı. Geçen sene pandemi sebebiyle kutlayamamıştık, bunu da kutlayamadık. Pastamız yardım kaldı. Çocuklarımızı apar topar evden çıkardık. Gece uyku uyumadılar. Anlatacak durumda bile değilim. O kadar kötü. Eşyalarım yeniydi. Hepsi zarar gördü” ifadelerini kullandı.

"70 bin TL'den fazla masrafım var"

Sezer Özkan ise şüpheli Murat Y.'nin dün akşam saatlerinde binaya geldiğini, kapıları yumruklarını ve kendisini tehdit ettiğini belirterek şöyle konuştu:

"Evde bağırdı çağırdı, sağı solu yumrukladı. 2 saat sonra ise bağrışma çıktı. Pencereden dışarıya çıktım. İnsanlar yukarıyı gösteriyordu. Kendisi de koşarak çıktı. 3 tane çocuğum var. Koşa koşa aşağıya nasıl indik bilmiyorum. Evimde 70 bin TL'den fazla masrafım var. Sıkıntımız oluştu. Eşyalar, halılar komple gitti. Ev daha yeni. Biz bu evi 20 gün önce tamamen yenilenmiş halde aldık."

Evini yakan şahıs gözaltına alındı

Öte yandan boşanma aşamasında satmaya çalıştığı ancak davalık olduğu için satamadığı evini ateşe veren Murat Y. ise polis ekiplerince gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.