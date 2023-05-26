İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bu alan kadınlar için

Gölcük Belediyesi, kadınların el emeği ürünlerinin satışını yapabilecekleri Örcün Sultan Baba Satış Noktasının yapımını tamamladı.


Kadınların el emeği ürünlerini satarak ev ekonomilerine katkı sunabilmeleri hedefiyle Gölcük Belediyesi tarafından yapımına başlanılan Örcün Sultan Baba el emeği ürün satış noktasında çalışmalar tamamlandı. El emeği satış noktası, Örcün Sultan Baba'da yeniden ihya edilen Osmanlı Tarihi Hamamı'na kurulan Hattat Ali Vasfi İzmidî Hüsn-i Hat Müzesi'nin yanında inşa edildi. Kadınlar, satış noktasında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü denetiminde el emeği ürünlerini satabilecek.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.