Bu alışkanlıklar cildinizi erken yaşlandırıyor

Bazı uygulamaların cilde zarar verdiğini, gözenekleri tıkadığını ve cildin erken yaşlanmasına sebep olduğunu ifade eden Ahmet Akın, aynı zamanda çok şeker tüketiminin de cilde büyük zararı olduğunu söyledi. Akın, "Yaptığımız araştırmalarda şeker tüketimi cildin erken yaşlanmasına neden olmakta ve cildin yaşlanma sürecini hızlandırmaktadır. Şeker ihtiyacının daha çok meyvelerden ve doğal gıdalardan karşılanması ise cilt yaşlanmasını geciktirmektedir. Bunun yanında sıcak su ya da buhar uygulamaları da cildinize en fazla zarar veren alışkanlıkların başında geliyor. Sıcak su kullanarak cildinizi temizliyorsanız cildinizde gözeneklerin genişlemesine, ciltte tahriş ve kızarıklıklara sebep olabilirsiniz" dedi.

"Fast food, cildinize ciddi anlamda zarar verecek içeriklerle doludur"

Cildin sağlığı için fast food tüketilmemesi gerektiğinin altını çizen Akın, "Fast food, cildinize ciddi anlamda zarar verecek içeriklerle doludur. Bunlar arasında trans yağlar, doymuş yağlar, gıda boyaları, kimyasallar, tuz ve şeker vardır. Bunları tükettiğinizde akne, kırışıklık ve cilt kuruluğu gibi problemlerle karşılaşabilirsiniz. Bu da cildinizin erken yaşlanmasına neden olacaktır" diye konuştu.

"Sivilcenizi sıkmayın"

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Akın, şöyle devam etti:

"Sivilceleri sıkmak o bölgede bulunan enfeksiyonun yayılmasına ve cilt lekelerine yol açabilir. Bu durumun önüne geçmek için sivilcelerinizi sıkmak yerine uygun bir bakım ya da bir uzman önerisiyle tedavi yöntemi uygulamak çok daha iyi olacaktır. Cildinizin nem dengesini sağlayıp, ardından çok fazla ovalamadan nazik ve çok tanecik barındırmayan peelingleri kullanarak cildi ölü derilerden arındırmak daha doğru olabilir. Eğer cildiniz kuruysa ve pullanıyorsa, asla peeling yapmamalısınız"