Bu atölyeler yeni nesli geleceğe hazırlayacak

Kocaeli'de daha önce 294 okula robotik kodlama atölyesi kuran Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin 99'uncu yılı dolayısıyla 99 okula daha robotik kodlama atölyesi kazandırdı. 99 atölyenin açılışı dolayısıyla Kocaeli'ye gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Eğitimin önündeki tüm antidemokratik uygulamalar kaldırıldı. Son 20 yıl, eğitime erişimin maksimum seviyeye çıktığı, beşeri sermayemizin, geleceğin, yani Türkiye yüzyılının inşasında eğitimle niteliğinin arttığı bir döneme tekabül ediyor" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, Cumhuriyet'in 99. yılı dolayısıyla 99 okula yaptırılan Robotik Kodlama Atölyelerinin (KODELİ) açılışı, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, öğrencilerin eğitimi için çeşitli çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Aslında bu hikayemiz 2009 yılında başladı. O zamanlar dünyada Birleşmiş Milletlerin önemli bir projesi vardı. 'Her çocuğa bilgisayar hedefi', dünyanın önemli hedefleri arasındaydı. Birleşmiş Milletlerin gündemine girmiş, yeni dünyanın kodlarına çocuklarım erişimi hedeflenmişti. 2009 yılında bizde ilk öğretimi bitirip, orta öğretime başlayan çocuklarımıza her birinin bir bilgisayarı olsun, bu dünyanın diliyle tanışsınlar, okur yazar olsunlar diye her çocuğa bir bilgisayar vererek başlamıştık. Tabii ki projemizi sürekli güncelledik. Daha sonra tabletlere döndük. Aslında hem küresel hem de ulusal trendleri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ne kadar da yakından izlediğini, doğru adımlar atma konusunda ne kadarda isabetli yaklaşımlar geliştirdiğimizi bu proje apaçık ortaya koyuyor" dedi.

"Gençlerimizi geleceğe hazırlamayı da kendimize görev bildik"

'Her şeyi gençler için yapıyoruz' diyen Büyükakın, "Evet biz bir belediyeyiz. Belediye ne yapar biliyoruz. Yol yapar, köprü yapar, kanal yapar ama sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi; bütün bunlar gereklidir ama yeterli değildir. Aslolan, gönüller yaparak, gelecekler inşa etmektir. Bizim vizyonumuz bu. Bu vizyondan hareket ediyoruz. Biz, gençlerimizi geleceğe hazırlamayı da kendimize görev bildik. Peki onlar geleceğe nasıl hazırlayacağız? Yapmamız gereken şu; Çocuklarımızın yetiştiği dönem ve çalışacağı dönem bizimkilerden farklı. Annemizin, babamızın yetiştiği dönemden farklı" diye konuştu.

"Yeni dünyanın dilini anlayacak çocuklar yetiştirmeliyiz"

Dünyanın değiştiğine, teknolojinin geliştiğine dikkat çeken Başkan Büyükakın, "Bir taraftan yaşıyoruz, bir taraftan şehirler inşa ediyoruz, bir taraftan da kendimizi yeniden inşa ediyoruz. Dolayısıyla bir taraftan yeni dünyanın dilini anlayacak çocuklar yetiştirmeliyiz ki, geleceğin dünyasında Türkiye'yi istediğimiz yere getirebilelim. İşte cumartesi günü Gemlik'te yapılan TOGG'un üretim bandından indiriliş töreni de bunun en büyük örneklerinden birisi" şeklinde konuştu.

Tahir Büyükakın, "Bilişim Vadisi'nin bu kentte olması münasebetiyle, bu kentin endüstrinin ve bilişimin başkenti olması dolayısıyla çocuklarımızı geleceğin dünyasına hazırlamak için atılacak en önemli adımın kodlama atölyeleri olduğunu düşündük. Geçtiğimiz 2 yılda 96 ve 97 okulumuzda kodlama sınıfını açtık. Bugün 99'uncu kodlama sınıfını açmak için tören gerçekleştiriyoruz. Seneye Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla 100 kodlama atölyesini daha çocuklarımıza hediye edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Yeni bir rekora doğru koşuyoruz"

Vali Seddar Yavuz ise Kocaeli'nin bilim, sanayi ve teknoloji kenti olduğuna değinerek, "Toplam Türk dış ticaret hacminin yüzde 18'i ilimizde gerçekleşiyor. Yine ilimiz 70 ilden daha fazla vergi veriyor ve eylül ayı sonu itibariyle aldığım bilgiye göre, toplamda vergi miktarı 150 milyar TL'yi geçmiş durumda. Dolayısıyla yeni bir rekora doğru koşuyoruz. Burası aynı zamanda Bilişim Vadisi'nin bulunduğu yapay zekanın merkezi" dedi.

Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği KODELİ Projesi'nin önemli olduğunun altını çizen Yavuz, "Kodlamanın, özellikle evlatlarımızın bu alana ilgi duymasının çok önemi var. Şuanda Türkiye bu alanda yaklaşık 16 bin civarında öğrencimize yüksek öğretim programlarında yer veriyor. Bu gençlerimiz sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor. Demek ki bu alanda çok daha fazla insan yetiştirmeye ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

"Kocaeli'nin eğitim yatırımlarını 2 milyarın üzerine taşımış bulunuyoruz"

Kocaeli Valiliği'nde sabah yapılan toplantıda kentin eğitimde geldiği son durumu ele aldıklarını ifade eden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise "Mevcut 960 milyon yatırımı yaklaşık 1 milyar 300 milyonluk ilave yatırımla Kocaeli'nin eğitim yatırımlarını 2 milyarın üzerine taşımış bulunuyoruz. Bu vermiş olduğumuza yatırımların Kocaeli'ye hayırlı olmasını diliyorum. Hepinizin malum olduğu üzere, bir ülkenin en değerli sermayesi beşeri sermayesidir. Bu beşeri sermayenin niteliğini artırmak için kullanılan en önemli enstrüman eğitimdir. Bizim de ülke olarak en önemli fırsat penceremiz genç nüfusumuz oldukça büyük olmasıdır. Ama 2000'li yıllara geldiğimizde baktığımız manzarada, aslında eğitim karnemizin çok da iyi olmadığını görüyoruz. 5 yaş okullaşmanın yüzde 11'lerde, orta öğretimde okullaşma oranlarının 44'ler seviyesinde, yükseköğretimde net okullaşma oranlarının yüzde 14'lerde olduğu, yani hemen hemen ilkokul hariç tüm eğitim kademelerinde okullaşmanın yüzde 50'nin altında olduğu bir manzara var. Bugün rekabet etmiş olduğumuz o eski ülkelerin 2. Dünya savaşından sonra eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranlarını yüzde 90'ların üzerine çıkartmalarına rağmen, ülkemiz maalesef bu aşamaya 70 yıl gecikmeyle ulaştı" dedi.

"Eğitimin önündeki tüm anti demokrat uygulamalar kaldırıldı"

Bakan Mahmut Özer, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün geldiğimiz noktada okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranını yüzde 11'den yüzde 97'e yükseldi. İlkokuldaki okullaşma oranı yüzde 99.63, ortaokuldaki okullaşma oranları yüzde 99.44, yani yüzde 100'lerde. Ortaöğretimdeki okullaşma oranı ise yüzde 44'ten yüzde 95'e yükseldi. Yüksek öğretimdeki net okullaşma oranı yüzde 14'lerden yüzde 48'lere çıktı. Yani son 20 yıl, eğitime erişimin maksimum seviyeye çıktığı ve beşeri sermayemizin, geleceğin yani Türkiye yüzyılının inşasında eğitimde niteliğinin arttığı bir döneme tekabül geliyor. Sadece bunlar yapılmadı. Eğitimin önündeki tüm antidemokratik uygulamalar kaldırıldı. Toplum kesimlerinin üzerinde vesayetçi şekilde şekillendirilen mühendislik projeleri, antidemokratik eğitim politikalarının tamamı bu dönemde kaldırıldı. Son 20 yıl, eğitime erişimin maksimum seviyeye çıktığı, beşeri sermayemizin, geleceğin, yani Türkiye yüzyılının inşasında eğitimle niteliğinin arttığı bir döneme tekabül ediyor. Hiçbir ayrımcılığın yapılmadığı, kız çocuklarının ilk kez okullaşma oranlarının yüzde 90'ın üzerine çıktığı, geleceğe umutla bakılması için önemli yatırımların yapıldığı bir dönem. Bunun için inanılmaz yatırımlar yapıldı. 2000'li yıllardaki 300 bin seviyesindeki desteklerimiz bugün 900 binlere ulaştı. Yani 1 milyon desteği olan eğitim sistemimiz var. 500 bin öğretmen sayımız 1.2 milyona ulaştı. Tüm bunlar Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın önderliğinde kararlı duruşla, eğitime her yıl bütçeden en büyük pay aktarılarak gerçekleştiriliyor. Eğitimin kalitesini artırmak ve fırsat eşitliği sağlamaya çalışıyoruz"

"Milli Eğitim Bakanlığı olarak üstleniyoruz"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a eğitim yatırımları dolayısıyla teşekkürlerini sunan Bakan Özer, "İnşallah bu kodlama atölyelerinde nice bilim insanları, kültür insanları, farklı alanlarda başarılı gençlerimiz yetişecek. Sayın başkanım konuşurken, bilişim teknolojilerini alanında yaptığı çalışmalar ile Milli Eğitim Bakanlığı'na meydan okudu. 'Sizden daha önce başladım' dedi. Her meydan okumanın cezası vardır. Bu yatırımları 2023'e bırakmıyoruz kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanım. Kocaeli'deki tüm liselerin ve ortaokulların robotik kodlama atölyesini 2022 yılının sonuna kadar tamamlıyoruz. Bunu tamamlarken sizi yalnız bırakmayacağız. Tüm büyük ve küçük onarımları, tefrişatla ilgili bütün donatımları Milli Eğitim Bakanlığı olarak üstleniyoruz. İnşallah 2022 yılı bitmeden önce robotik kodlama atölyelerin açılışına katılma sözü veriyorum" sözlerine ekledi.

Katılımcılar

Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programda Bakan Özer, Vali Seddar Yavuz ve Başkan Büyükakın'ın yanı sıra, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Ahmet Akif Yılmaz, İlyas Şeker ve Cemil Yaman, Kartepe Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt, BBP İl Başkanı Kaan Şengil, AK Parti Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli birim müdürleri, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Proje çerçevesinde, bugüne kadar toplam 294 okula robotik kodlama atölyesi kurulmuştu, bu yıl içerisinde ise 99 okul robotik kodlama atölyesine kavuşacak.