Bu festival, dansla ilgilenen gençleri bir araya getirdi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen “Dans Festivali”nde farklı dans okullarından gelen genç dansçılar, yeteneklerini sergileme şansı buldu. Genç, dansçıların gösterileri vatandaşlar tarafından ilgi ile takip edildi.

Kocaeli Bahçeşehir Koleji, tarafından düzenlenen “Dans Festivali”, 41 Burda Alışveriş Merkezi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Farklı dans okullarından gelen öğrencilerin, yeteneklerini sergileme fırsatı bulduğu festivalde, dansçılar alışveriş merkezini ziyaret eden vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılandı. Festivale katılan gruplar, jazz dansından Kafkas dansına, Hip Hop'tan modern dansa, Latin danslarından klasik baleye kadar farklı tarzlarda hazırladıkları dans gösterileriyle birbirinden eşsiz farklı kültürleri sentezledi.

Kocaeli Bahçeşehir Koleji, İzmit Sanat Merkezi, Dore Sanat Merkezi, Spor Kulübü, Adapazarı Özel Enka Anadolu Lisesi, Anadolu Ateşi İzmit Dans Okulu, Amra Dans G.S.K. Asel Sanat Merkezi, 1 Adım Dance Company isimli dans gruplarının genç yetenekleri, sıra ile sahne aldı. Yaklaşık 2 saat süren festival boyunca farklı kültürlere ait dans gösterilerini sergileyen gruplara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar grupların dans gösterilerini cep telefonları ile görüntüledi.