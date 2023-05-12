Bu fuar 205 bin kitapseveri ağırladı

Kitap Fuarı, 205 bin kitapseveri ağırladı.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün ev sahipliğinde düzenlenen 2. Gebze Kitap Fuarı'nda sona erdi. 29 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı'nda kurulan devasa çadırda bu sene ikincisi düzenlenen Gebze Kitap Fuarı, binlerce kitapseveri kitaplarla buluşturdu.

Onur konuğu tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın katılımıyla düzenlenen açılış töreniyle başlayan ve 100'den fazla yayınevi, 200 konuk yazarın katılımıyla gerçekleştirilen 2. Gebze Kitap Fuarı'nı bu sene 7'den 70'e 205 bin kitap sevdalısı ziyaret etti. Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın konferansıyla başlayan 2. Gebze Kitap Fuarı çerçevesinde ayrıca GKM'de 22 özel konuğun katılımıyla söyleşi ve konferanslar da gerçekleştirildi.