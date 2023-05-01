Bu fuarda binlerce kitap vatandaşlarla buluşuyor

Kocaeli'de bu yıl ikincisi düzenlenen Gebze Kitap Fuarı'nın açılışı, onur konuğu tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.

Gebze Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen fuar, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen törenle kapılarını kitapseverlere açtı. Yüzlerce yayınevinin katıldığı fuar, 10 Mayıs'a kadar açık olacak. Programın açılışında konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, kitap okumanın önemine değinerek, "Dokunup hissederek okuduğunuz satırların kıymetini hiçbir şey karşılamaz. Kitap fuarını açarak önemli bir ihtiyacı karşıladığımızı düşünüyoruz. Bugün buraya katılan değerli İlber Ortaylı hocamız nezdinde tüm yazarlarımızı kutluyorum. Kendilerine Gebze'mize hoş geldin diyoruz. Kültürümüze, sanatımıza, edebiyatımıza dair her türlü katkılarından dolayı şimdiden kendilerine şükranlarımızı arz ediyorum. Yine ayrıca bugün bu davete icabet ederek Gebze Kitap Fuarı'nda stant açarak bu kültürel faaliyete paydaş olan tüm yayınevlerimizi de kutluyoruz. İnşallah kitapseverlerle, yayınevlerini ve yazarları buluşturacağız, gönülleri buluşturacağız, hayalleri hedefleri aynı noktada birleştireceğiz. Gençlerimize, hayırlı olmasını temenni ederim. Asla vazgeçmeyin okumaktan, asla kitaba dokunmaktan vazgeçmeyin. Mutlaka okuyun, mutlaka yazılı belgeler üzerinden meseleyi anlamaya çalışın" dedi.

"Bu kurumlara son derece şükran duymak gerekir"

"2. kitap fuarı sağlam bir başlangıçtır" diyen Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Şunu söylemek zorundayım. Hiçbir toplumda insanların yüzde 10'undan, 15'inden fazlası sürekli kitap okumaz. Gençliğinde, ihtiyarlığında çok büyük kısmı gününü başka bir havailikle geçirir. Mühim olan bir cemiyete yön verecek insanların yani yüzde 10'un yetiştirilmesidir. Bu gibi bir şeye gayret eden bu faaliyeti götüren, taşıyan insanlara, kurumlara son derece şükran duymak gerekir. Onun içinde bu kitap fuarını hazırlanmasında çalışanlara, çilekeş de olsa sıkılmadan yolunda devam eden yayınevlerine ve yazarlarımıza uzun ömürler diliyorum, başarılar. Açılışınız kutlu olsun" diye konuştu.

"Kitaplar hazinemiz"

Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ise "Kitaplar insanlığın ve Türk milletinin kültürünü gelecek nesillere taşıyan hazinemiz. Kitaplarımız o kadar değerli ve o kadar kıymetli ki bizi bu değerle buluşturan değerli belediye başkanımıza, ekibine çok teşekkür ediyorum. Ayrıca şeref konuğumuz İlber Hocama tekrar hoş geldiniz diyorum" ifadelerini kullandı.

Katılımcılar

Açılış törenine ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve fuarın onur konuğu tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın yanı sıra; Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, AK Parti Kocaeli Milletvekili Adayı Sadettin Hülagü, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, AK Parti Gebze İlçe Kadın Kolları Başkanı Habibe Yıldırım Çırak, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, ilçe protokolü üyeleri ve vatandaşlar katıldı.