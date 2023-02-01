Bu geri dönüşüm projesi Türkiye'ye örnek oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Geri Dönüşüm Suyu" projesiyle "Su Verimliliği Seferberleği"nde teşekkür plaketine layık görüldü. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın plaketi, Emine Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'nin elinden aldı.

İklim değişikliğine bağlı su stresi yaşayan Türkiye'de ev, iş yeri ve sanayide su kayıplarının önlenmesi, yasal altyapının oluşturulması, tarımda modern sulama yöntemlerinin kullanılması ve halkın bilincinin artırılması hedefleriyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ülke genelinde "Su Verimliliği Seferberliği" başlatıldı. Su Verimliliği Seferberliği, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantıyla start aldı.

Büyükşehire plaket

Programda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'de ilk olarak sanayide uyguladığı ve atıksu arıtma tesislerinden ikinci defa arıtılarak elde edilen Geri Kazanım Suyu Projesi teşekkür plaketi aldı. "Su Verimliliği Seferberliği" programına katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a İSU Genel Müdürü Ali Sağlık eşlik etti. Başkan Büyükakın, "En İyi Uygulama" plaketini Emine Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi'nin elinden aldı.

"Bugün çalışmalarımızın taçlandırılması bizim için gurur kaynağı oldu"

Plaketi, Türkiye'de Sıfır Atığın öncülüğünü üstlenen Emine Erdoğan'ın elinden almanın kendileri için ayrı bir gurur olduğuna değinen Başkan Büyükakın, "Kocaeli'de geri kazanım suyunun endüstriyel faaliyette kullanımını sağlamak için bir inisiyatif başlattık. Çünkü Kocaeli her açıdan Türkiye'ye örnek ve model olmuş bir şehirdir. Büyükşehir olarak sanayinin kullandığı bütün suyu geri kazanım tesislerimizden sanayiye verme kapasitesine sahibiz. Bugün çalışmalarımızın taçlandırılması bizim için gurur kaynağı oldu ve bizi bundan sonra yapacağımız çalışmalar için motive etti. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendiye ve Bakanımız Sayın Kirişçi'ye şehrim adına şükranlarımı sunuyorum. Çevre ve doğanın korunması çalışmalarına öncülük ettikleri için kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Geri kazanım suyu kapasitesi 41 milyon metreküpe ulaştı

Kocaeli genelinde 23 atık su arıtma tesisinin 21'i İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi olarak işletiliyor. Bu tesislerde 2022 yılında 164 milyon metreküp atık su arıtıldı. Biyolojik Atıksu Arıtma oranı yüzde 100'e, İleri Biyolojik Atıksu Arıtma oranı ise yüzde 73'e çıkartıldı. İşletilen arıtma tesislerinin geri kazanım suyu kapasitesi ise 41 milyon metreküpe ulaştı.

Sanayide yıllık kullanılan 42,3 milyon metreküp suyun 14.5 milyon metreküplük kısmı geri kazanımdan sağlandı. Kocaeli'de atık su geri kazanımı ile sanayide yüzde 34'lük su tasarruf edildi. Son 6 yılda toplam 74 milyon metreküp suyu geri kazandırıldı.