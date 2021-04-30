Bu güneş santralleri 3 bin 405 evin günlük elektriğini sağlıyor

Güneş enerjisi, iklim şartlarının elverişli ve sürdürülebilir özellikte olmasından dolayı Türkiye'de hızla yaygınlaşıyor. İSU Genel Müdürlüğü, 23 adet atık su arıtma, 13 adet içme suyu arıtma tesisi, onlarca içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu terfi merkezi ile hizmet veriyor. Bu tesislerin rantabl çalıştırılmaları sonucu 2020 yılında, 126,5 milyon lira enerji gideri oldu. İSU, enerji giderlerinin bir kısmını karşılamak ve yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanmak için yatırımlar gerçekleştirdi. İSU, güneş enerjisinden yararlanmak için 4 adet enerji santrali, baraj ve isale hatlarından yararlanmak için 6 adet hidroelektrik santrali ve atık su arıtma çamurlarından yararlanmak için de 2 adet biyokütle enerji santralı kurarak enerji elde ediyor. Geçtiğimiz yıllarda yapılan ve işletmeye alınan enerji santralleri ile 2020 yılında 10,25 milyon lira enerji geliri elde eden İSU, enerji giderlerinin yüzde 12,01'i karşılamış oldu.

4 GES tesisi

Kandıra Namazgah Barajı kenarında 60 dönüm arazi üzerinde kurulan Namazgah GES 1, 2 ve 3 tesislerinde, toplam 12.804 adet fotovoltaik panel bulunuyor. Toplam 3 MW kurulu gücü bulunan santrallerde yıllık 4 milyon 750 bin gWh elektrik enerjisi üretimi yapılıyor. Kullar Atıksu Arıtma Tesisi üzerinde kurulan ve 3960 adet güneş paneli bulunan santral, 1 MW kurulu güçte. Kandıra Namazgah GES1,2,3 ve Kullar GES olmak üzere 4 santralin çalışması ile günlük, 21.144 kWh enerji elde ediliyor. Bu enerji ile, 3405 hanenin enerji ihtiyacı karşılanacak kadar elektrik üretiliyor.