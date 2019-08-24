Bu ikizler hem judoda, hem okulda şampiyon

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un ikiz sporcuları Yunus ve Emre Yazgan, judoda gösterdikleri başarının yanı sıra eğitim hayatlarında da başarı gösteriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un ikiz sporcuları Emre Yazgan spordaki başarılarının yanı sıra okul hayatındaki başarılarıyla da yaşıtlarına örnek oluyor. 13 yaşındaki ikizler Yunus ve Emre Yazgan, 5 yıl önce okulda düzenlenen geleneksel oyunlarda antrenörleri Arzu Balkan Kiraz tarafından keşfedildi. Spor yapmanın eğitim hayatlarını etkilemediğini dile getiren İkizler, “8 yaşındayken judoya başladık, 5 yıldır aralıksız devam ediyoruz. Spor okul hayatımızı etkilemiyor, aksine başarımızı tetikliyor” dedi.

Emre Yazgan'ın minikler kategorisinde Türkiye ikinciliği, yıldızlar kategorisinde Türkiye üçüncülüğü, Yunus Yazgan'ın minikler kategorisinde Türkiye birinciliği, yıldızlar kategorisinde üçüncülüğü, minikler kategorisinde ise Balkan üçüncülüğü bulunuyor. Hem sporda, hem de okulda başarılı olmak istediklerini aktaran ikizler Emre ve Yunus, ‘'2018-2019 eğitim öğretim döneminde ikimizde 99.1428 ortalama yaptık ve okul birincisi olduk. Bu sene liseye geçiş sınavına hazırlanıyoruz ama bu seneki asıl amacımız hem LGS'de Türkiye derecesi yapmak, hem de Türkiye şampiyonasında birinci olmak istiyoruz'' diye belirtti.

Spor ve okulun bir arada idare edilebileceğini belirten ikizler, “Farklı turnuvalardan kazandığımız 70 civarında madalyamız var. Bunların yanı sıra sayısal bilimlerde matematik olimpiyatlarında birinciliklerimiz var. Aynı zamanda okul birincisiyiz, kitap okuma yarışmasında takım halinde 3. Olduk. Düzenli bir program ile her şey mümkün. Her şey planlamaktan geçiyor planlı bir şekilde devam ediyoruz internete harcayacağımız zamanı spora ve ayırıyoruz bu konuda ailemiz bize çok destek oluyor. Judoda yakın plandaki hedeflerimizden ziyade olimpiyatlarda iki kardeş olarak yarışmak istiyoruz. Bunun için çok çalışacağız hem başarılı bir kariyer hem de başarılı bir spor hayatı geçirmek istiyoruz'' ifadelerini kullandı.

Okulda düzenlenen yarışmada ikizleri keşfettiğini belirten antrenör Arzu Balkan Kiraz, “Hakem olarak orada bulunuyordum. Orada onların kendi yaşıtlarına göre taktik strateji ev akıl yürütme becerilerin yüksek olduğunu fark ettim. Başladıklarından beri hep başarılılardı. Gerek ilk başlarda gittiğimiz hazırlık turnuvaları olsun gerek şampiyonalar olsun. İlk başlarda okuldaki başarılarından haberim yoktu, çok mütevazı çocuklar. Sporda en önemli destekçileri aileleri, gelişmelerinde ailelerinin desteği çok önemli. Hiçbir zaman antrenmanlara devamsızlık yapmadılar. Hem okulu, hem sporu çok iyi bir şekilde desteklediler. Ben bir antrenör olarak onları her zaman yükseklerde görmek istiyorum. Gerek Türkiye olsun, gerek uluslararası turnuvalar ve şampiyonalar olsun. Başarılarındaki en büyük etken planlı çalışmaları, disiplinli olmaları ve devamlılıkları, elbette ailelerinin şüphesiz destekleri. Başarılarımızda her zaman en büyük etken Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kağıtspor olarak, biz büyük bir aileyiz” şeklinde konuştu.