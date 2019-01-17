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Bu kafede her şey İngilizce

İzmit’te bulunan Speaking Cafe yabancı dil öğrenmek isteyenlerin uğrak noktası olmaya 8 yıldır devam ediyor.

İzmit'te bulunan Speaking Cafe yabancı dil öğrenmek isteyenlerin uğrak noktası olmaya 8 yıldır devam ediyor.



Speaking Cafe, 8 yıldır İzmit'te faaliyet gösteriyor. Belsa Kuyumcular Çarşısı üzerinde İzmit Belediyesi tarafından açılan kafede sadece İngilizce konuşuluyor. Her türlü hizmetin İngilizce olarak verildiği Speaking Kafeye başta öğrenciler olmak üzere her kesimden vatandaşlar ziyaret ediyor. Yabancı dillerini geliştirmek isteyenlerin ikinci adresi olan kafede yabancı sözlük, konuşma kılavuzu, hikaye kitapları ile kelime haznesinin gelişimi için oyunlar, telaffuz için karaoke ve direk konuşma için yabancı gönüllüler ile öğretmenler görev yapıyor. Yabancı ülke kültürlerinin de tanıtıldığı Speaking Kafeyi bir yıl içinde 75 okuldan yüzlerce öğrencinin ziyaret ederek yabancı dillerini geliştirdikleri kaydedildi.

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