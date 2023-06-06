Bu kitapta yapay zeka kullanıldı

Sibel Kırcadere Uslu'nun yayımlanan ilk kitabı "Kehanetteki Çocuk-Suzan Orto" raflardaki yerini aldı. Görselleştirilmesinde yapay zekanın kullanıldığı kitap, cesur bir kız çocuğunun fantastik dünyasında geçen ilginç hikayesini anlatıyor.

Sibel Kırcadere Uslu'nun kaleme aldığı, her satırında ve sayfasında farklı bir gizemin saklandığı ve tüm görselleri yapay zeka tarafından çizilen ilk kitap özelliği taşıyan "Kehanetteki Çocuk-Suzan Orto" Destek Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı. Kitabın tanıtım etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen lansmana gazeteci-yazar Nilgün Karataş, gazeteci-yazar Sibel Köklü ve bilim kurgu yazarı Murat Beşiroğlu katıldı.

Lansman etkinliğinde konuşan Uslu, "Kitabım, cesur bir kız çocuğunun, fantastik dünyada geçen ilginç hikayesini anlatıyor. Hikaye, Ortoköy adında farklı bir dünya ve farklı bir zamanda geçiyor. Kitabımda Türk mitolojisinden esinlendiğim fantastik karakterler ve figürler de yer alıyor" dedi.

"Sonuç inanılmazdı"

Kitabın görselleri için başarılı bir illüstratör ekiple çalıştıklarının altını çizen Uslu, "Sadece zihnimde olan bir objeyi anlatmak zordu. Üstelik hikayem fantastik bir dünyada yaşanıyordu. ‘Yapay zeka ile nasıl olur?' diye düşündüm ve denedim. Sonuç inanılmazdı. Yapay zekaya tanımladığım Suzan, tam hayalimdeki gibi görselleşti. Kitabın İngilizce çevirisi bitmek üzere, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Fransızca ve Japonca çevirileri de yapılıyor. Amacım bu ülkelerdeki gençlere de Türk mitolojisini tanıtmak" diye konuştu.

Gazete ve web sitesi de hayata geçti

Sibel Uslu, kitabının okuyucu ile buluşmasının ardından onların hayal dünyasına ışık tutmak için macera dolu hikayesine perde aralayan ortogazete.com ile kitabın fantastik evrenini sayfaların arasından çıkartarak gerçek dünyada dijitale de taşıdı. Yazarın okuyucuları için yaptığı bir diğer özel çalışma da kitabın içeriği için web sitesini hayata geçirmesi oldu. Sibel Kırcadere Uslu'nun çağın şartlarına ayak uydurma vizyonu ve okuyucuyla iletişimi kuvvetli tutma fikriyle ile hazırlanan web sitesi bir yandan kitabın okur üzerindeki etkilerini artıracak öğeler taşırken, diğer yandan da fantastik dünyanın devamlılığını sağlıyor. Farkı bir dünya olan Ortoköy'de farklı bir zamanda geçen maceraların yansıtıldığı site, içerdiği görsel ve metinlerle de kitaba ışık tutuyor.