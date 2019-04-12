Bu köprü ile Karamürsel-Semetler köyü arası 14 km kısalacak

Ana arter ve ilçe merkezlerindeki ulaşım çalışmalarına önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, köyde yaşayan vatandaşların ulaşımlarını rahatlatacak çalışmalarına da devam ediyor. Bu kapsamda Karamürsel ilçe merkezi ile Semetler köyü arasındaki alternatif yola Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından köprü ve bağlantı yolları inşa ediliyor. İnşa edilen köprünün tamamlanmasıyla ilçe merkezi ile Semetler köyü arasındaki mesafe 14 kilometre kısalacak.

Proje kapsamında 2 adet kenar ve 1 adet orta ayağa sahip iki açıklıklı 60 metre uzunluğunda dere köprüsü inşa ediliyor. Proje kapsamında 310 metre yol imalatı, 3 bin metreküp kazı çalışması, bin metreküp hazır beton ve 300 ton nervürlü donatı çeliği yapılacak. Proje kapsamında bin 100 ton asfalt serimi, 858 metre forekazık, 765 metrekare perde, 16 adet 30 metre uzunluğunda prekast kiriş imalatı yapılacak. Yağmur suyu altyapısının da kurulacağı projede 350 metrede bağlantı yolu inşa edilecek.

Çalışmalarda şuanda forekazık imalatları bitirilirken köprü ayaklarının betonarme imalatları devam ediyor.