Bu maçta dostluk kazandı

Kocaeli Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile Süper Lig'de mücadele eden Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Taraflar kıyasıya mücadele ederken, kazanan dostluk oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği 'Ben de Varım' projesi kapsamında İzmit Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda hazırlık maçı yapıldı. Süper Lig temsilcisi Galatasaray ile Kocaeli Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımları arasında yapılan hazırlık maçında kazanan dostluk oldu. Kocaelililerin yoğun ilgi gösterdiği müsabakada çeşitli etkinlikler düzenlenerek kazananlara basketbol topu hediye edildi. Hazırlık maçı öncesi kısa bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, özel bireylerin sosyal hayata katılabilmelerinin önünü açacak çalışmalar yaptıklarını söyledi. Her iki takımın sporcularına da başarılar dileyen Başkan Büyükakın, "Özel bireylere alan açıyoruz" dedi.

Lig öncesi hazırlık

Hazırlık maçının ardından Kocaeli temsilcisi önümüzdeki günlerde İstanbul'da Aksaray Belediyesi Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Takımı ile maça çıkacak. Takımlar arası kıyasıya mücadelenin yaşandığı ligde hazırlık maçları sayesinde oyuncuların performansları da artarak lig karşılaşması için ön hazırlık yapılmış olacak.