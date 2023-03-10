Bu mağazada sadece kadınların el emekleri satılıyor

Üreten kadın kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünlerini satışa sunarak ekonomilerine katkı sağlamayı amaçlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK), ikinci mağazasını Darıca'da açtı.

KO-MEK, e-ticaret sitesi olan komeksepeti.com adresini kurarak bir ilki gerçekleştirmişti. Pazar ağını genişleterek ilk satış mağazasını geçtiğimiz yıl Anneler Günü'nde Ormanya'da hizmete açan KO-MEK Sepeti, bu kez 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Darıca mağazasını açarak, KO-MEK kurslarında üretilen el emeği eserleri Gebze bölgesinde yaşayan vatandaşların ayağına getirdi.

Darıca Millet Bahçesi 2. etapta hobbit evlerine yakın bir noktada inşa edilen KO-MEK Sepeti Darıca Mağazası, ilk etapta 98 üreticinin 145 ayrı çeşitte olan yaklaşık 2 bin ürünüyle satışa başladı. Mağazada dekorasyon, ev ve yaşam, oyuncak, takı ve aksesuar ürünlerinin yanı sıra Sekapark A.Ş.'nin tıbbi aromatik bitkileri ve İzmit pişmaniyesi de satışa sunuluyor.