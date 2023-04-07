Bu merkez afet durumlarında merkez üssü olacak

Kocaeli'de afet durumlarında yönetim merkez üssü olarak kullanılacak Acil Durum Merkezinde sürdürülen çalışmalarda sona yaklaşıldı.

17 Ağustos 1999 yılında deprem felaketini yaşayan Kocaeli'nin afete hazır bir şehir olması için büyükşehir belediyesi çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, afet durumlarında AFAD tarafından kullanılmak için inşa edilen Acil Durum Merkezinde çalışmalar sürüyor. Ocak ayı içerisinde temeli atılan Acil Durum Merkezi, prefabrik yapı olarak inşa edildi. Kaba inşası tamamlanan yapının depo kısmı çatı imalatı devam ediyor. Bina içerisinde elektrik ve mekanik çalışmaları sürüyor. Binanın seramik ve boya imalatlarıyla çay ocağı tezgahı, dolap ve tüm kapı imalatları tamamlandı. Binanın çevre imalatları da devam ediyor. Saha betonu için kalıp imalatı tamamlandı. Yakın zamanda zemin için beton dökümü yapılacak. Acil Durum Merkezi içerisinde 4 ofis, eğitim salonu, mutfak, depo, kış bahçesi, lavabolar ve soyunma odası yer alacak.