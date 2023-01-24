Bu merkez içerisinde 3 önemli tesisi barındırıyor

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Derince Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Necdet Meriçli ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte köyleri gezerek, hayata geçirdikleri projelere ilişkin bilgiler verdi. Başkan Aygün ve konukları, ilk olarak Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Derince'de yaklaşık 3 bin metrekare alan üzerinde inşa edilen Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, sokak hayvanlarının tüm ihtiyaçlarına cevap veriyor. İçerisinde ameliyathane, muayenehane, veteriner odası, eczane ve sosyal alanın bulunduğu merkezde, idari bina ile birlikte köpek ve kedi barınaklarının da yer aldığı rehabilitasyon merkezi bulunuyor. Sokak hayvanlarının ön tedavileri de uzman veteriner hekimler tarafından bu tesiste yapılabiliyor.

Bölge sakini kadınlarla bir araya geldiler

Heyet daha sonra İshakçılar merkezli köylere geçerek, burada Derince Belediyesinin hizmete sunduğu projeleri yerinde inceledi. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, konukları ile birlikte köylerde ilk olarak Çavuşlu Mahallesi'ne bağlı Çancılar mevkiinde hizmete sunulan Taşköprü Kadın Emeği Merkezi'ni ziyaret etti. Burada yöresel lezzetlerin tanıtımını yapan bölge sakini kadınlarla bir araya gelen heyet, merkezde yapılan çalışmalarla ilgili detaylı bilgi aldı.

3 önemli tesisi barındırıyor

Bu ziyaretin ardından heyet, Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri'ni ziyaret etti. Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri, 3 önemli tesisi barındırıyor. Bünyesinde süt pastörizasyon tesisi, aspir yağı işleme ve değerlendirme tesisi ile mısır kurutma tesisinin yer aldığı Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri'nde yapılan çalışmalarla ilgili konuklarına bilgiler veren Başkan Aygün, bölgedeki tesislerin tarımsal kalkınma noktasında çok önemli bir rol üstleneceğini dile getirdi.

Doğal güzelliği ile hayran bırakıyor

Heyetin bir sonraki durağı Doğa Park projesinin hayata geçtiği Tahtalı Göleti oldu. İlk etap düzenlemelerinin tamamlandığı Doğa Park projesinde ikinci ve üçüncü etap düzenlemeleri eş zamanlı olarak devam ediyor. Tahtalı Göleti Doğa Park projesi, inşa edilen misafirhane, yemekhane, basketbol sahası, restoran, kafe ve teras alanı, ürün satış yerleri, su sporları tesisi, karavan park, hobi bahçeleri, bisiklet ve yürüyüş yolları ile bölgeyi cazibe merkezi haline getirecek.