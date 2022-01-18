İhlas Haber Ajansı

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Bu merkez kadınların ikinci evi oldu

Başiskele Belediyesi Aile Danışma ve Yaşam Merkezi, kadınların ikinci evi oldu.

Psikolojik danışmanlık, diyetisyen ve sağlık hizmetlerinin verildiği merkezde, çeşitli kurs ve etkinlikler de düzenlenmeye başlandı.


Başiskele'de çocuklar ve gençlerin kitap okuma alışkanlıkları kazanmaları için ilçenin ilk çocuk kütüphanesini açan ve halk kütüphanesini yapmaya devam eden Başiskele Belediyesi, kadınların da kitap okuyarak kişisel gelişimlerini sağlamaları için "Bir Kitap, Bir Kahve" projesini hayata geçirdi. Aile Danışma ve Yaşam Merkezi'nde bir araya gelen kadınlar, bir masa etrafında toplanarak Türk kahvesi eşliğinde kitap okuyarak, sohbet ediyor. Kentte komşuluk bilincinin yaygınlaşmasına ve kadınların sosyalleşmesine de katkı sunan etkinliğe, Başiskele'deki tüm kadınlar katılabilecek. Başiskele Belediyesi'nin "Bir Kitap, Bir Kahve" projesi, Aile Danışma ve Yaşam Merkezi'nde periyodik olarak devam edecek.

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