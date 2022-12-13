Bu merkez özel bireylere hizmet verecek

İzmit Belediyesi'nin özel bireyler ve yakınları için oluşturduğu Kısa Mola Merkezi'nde çalışmalarda sona gelindi. Merkezin kısa süre içinde faaliyete geçmesi planlanıyor.

Özel gereksinimli yakını veya çocuğu bulunan ailelerden gelen talepler doğrultusunda kolları sıvayan İzmit Belediyesi, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren tesislerine bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Kuruçeşme Hizmet Binasındaki Sosyal Yaşam Merkezi bünyesinde yer alan Kısa Mola Merkezi'nde çalışmalar tamamlandı.

Yakın zamanda açılması planlanan Kısa Mola Merkezi'nde, özel gereksinimli bireyler için ince motor becerileri, kaba motor becerileri, el-göz koordinasyonu, dil gelişimi, taklit-tahmin beceri oyunları, duyu-algı çalışmaları, okuma-yazma becerileri, bilişsel, fiziksel, ruhsal ve sosyal iyileşmeye yönelik çalışmalar yapılacak.

Özel bireylerin ailelerinin oluşturacağı randevunun ardından vatandaşlar haftada iki gün sosyal yaşam merkezinden faydalanabilecek. Bu sayede hem özel gereksinimli bireyler kaliteli şekilde vakit geçirecek hem de aileler gözü arkada kalmadan günlük işlerini halledebilecek.