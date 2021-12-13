Bu merkezde gençler hem eğlenecek hem öğrenecek

Çayırova'ya, çocukların ve gençlerin hem eğlenceli anlar yaşayacağı hem de derslerine çalışabileceği iki adet kitap kahve inşa edilecek.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, inşaatı başlayan kitap kahvede yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde 2000 metrekare alanda yapımı hızla devam eden proje hakkında yetkililerden bilgi alan Bünyamin Çiftçi, "Çayırova'mıza iki adet kitap kahve kazandırıyoruz. Okul öncesi çocuklarımız, küçük çocuklarımız ve gençlerimizin faydalanacağı bir proje hazırlıyoruz. En kısa zamanda inşallah hizmete sunacağız. Şehrimizin iki farklı noktasında kitap kahve projemizi gerçekleştiriyoruz. Bir tanesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'mizin üst katında, diğeri de Akse mahallemizde 500 metrekare alanda inşası devam ediyor" dedi.

Çok önemli bir projeyi Çayırova'nın geleceği olan çocuklar ve gençlerin hizmetine sunacaklarını ifade eden Çiftçi, "Çocuklar burada hem eğlenerek öğrenecek hem de derslerine çalışacak, araştırmalar yapabilecek. Burası yazar okuyucu buluşmaları ve kültürel aktivitelerin de yapılabileceği bir alan olacak. Çocuklarımız çaylarını, kahvelerini içerek derslerini çalışabilecek. Kitap kahvelerimiz, şimdiden şehrimize hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

Kitap kahvede; ders çalışma odası, dinlenme salonu, konferans salonu, etkinlik bölümü ve atölyeler yer alacak. Kültür, sanat söyleşileri ve imza günlerinin de gerçekleştirileceği kitap kahvenin içinde binlerce kitap yer alacak.