Bu merkezlerde çocuklar anneleri ile spor yapıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca yürütülen Kocaeli Anne Şehir Projesi, annelerin yanı sıra çocuklara spor imkanı sağlıyor. İzmit Yıldız Konutları içerisinde bulunan ‘Kocaeli Anne Şehir' tesisinde spor yapan anneler kendileri spordayken çocukları da hazırlanan oyun odalarında vakit geçiriyordu. Çocuklarında gelişimi için sporu hayatlarına temelden kazandırmak amacıyla etkinlik düzenleyen ‘Kocaeli Anne Şehir' ekibi bu defa onlarla spor yaptı.

Spor salonunda toplanan çocuklar antrenör eşliğinde önce açma germe hareketlerini öğrendi daha sonra müzik eşliğinde kısa bir ‘Zumba' çalışması yapan çocukların neşesi görülmeye değerdi. Antrenörlerinin kendilerine öğrettiği hareketleri kusursuzca yapan çocuklar sporu çok sevdiklerini ve aralıklarla devam etmek istediklerini söyledi.