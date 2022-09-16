Bu meydan cazibe merkezi olacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Milli İrade Meydanını cazibe merkezi haline getirmek için çalışmalara başladı. İlgili firmaya yer teslimi yapılmasının ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, meydanın etrafını bariyerlerle kapattı. Proje çalışmaları dahilinde hafriyat kazısına başlandı. Yeni Milli İrade Meydanı'nın çalışmaları Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı denetiminde gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 50 bin metrekare büyüklüğe sahip alanda yapılacak proje, bölgenin cazibe merkezi olacak. Alan içerisinde 125 kişilik çok amaçlı salon, fitness ve spor stüdyosu, kitap kafe, eğitim atölyeleri ve kafe yapıları yer alacak. Ayrıca 14 bin 800 metrekare toplanma alanı, kuru havuz, 13 bin 50 metrekare içerisinde oturma alanları, çocuk parkı, açık oyuncak alanı, açık sergi alanı, 350 araçlık otopark bulunacak. Kocaeli Milli İrade Meydanı Projesi, etrafı ağaçlarla çevrili bir mekan olacak. Her mevsim koşullarında kullanılması için alanın çatısında bir tente yer alacak. Projede 7'den 70'e herkesin yararlanabileceği bir kütüphane bulunacak.