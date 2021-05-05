Bu okul sayesinde savunma sanayiye nitelikli elemanlar yetişecek

Özellikle savunma sanayi başta olmak üzere, sanayiye nitelikli eleman yetiştirilebilmesi için Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde kurulacak olan okulun protokolünde imzalar atıldı.

ASELSAN öncülüğünde proje çalışmaları bir süre önce başlatılan ve savunma sanayi başta olmak üzere, sanayiye nitelikli eleman yetiştirmeyi hedefleyen, aynı zamanda yetenekli öğrencilerin günümüzün en ileri teknolojileri ile eğitim gerçekleştirileceği okul projesi için bir protokol gerçekleştirildi. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik ve beraberindekilerin katılımlarıyla gerçekleştirilen törende, Çayırova ilçe hudutları içinde kalan, 28 bin 683 metrekarelik alan üzerine kurulacak olan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi projesinin protokolünde imzalar atıldı.

Nitelikli eğitim süreçlerinin tamamen hakim olacağı ve seçkin öğrencilerin eğitim göreceği okulda, son teknoloji makine-ekipmanlar, akıllı mühimmatlar ve diğer donanım malzeme ve ürünlerin yer aldığı atölyeler aracılığıyla üst düzey eğitim verilecek. Teorik ve pratik eğitimlerle sektörlerin ihtiyaç duyduğu işgücü potansiyelinin istihdam edilmesi noktasında da önemli faydalar sağlanacak.

Protokol anlaşması gerçekleştirilen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin en kısa sürede faaliyete geçmesi planlanıyor.