Bu okulda aile olmanın kuralları anlatılıyor

Dünya evine girmeye hazırlanan ve yeni evlenen çiftler, aileyi daha sağlam temeller üzerine kurmak için Başiskele Evlilik Okulu'nda eğitim görüyor.

2022 yılını "Kadın ve Aile Yılı" ilan eden Başiskele Belediyesi, dünya evine girmeye hazırlanan nişanlı çiftlere ve yeni evli çiftlere Evlilik Okulu'nda eğitim imkanı sunuyor. Her ay düzenlenen Evlilik Okulu'nda verilen eğitimlere çiftler katılım gösteriyor. Başiskele Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Evlilik Okulu eğitimleri, Uzman Aile ve Çift Terapisti Ayşe Altuğ tarafından veriliyor.

Ayşe Altuğ, katılımcı çiftlere ailenin güçlendirilmesi, aile içi iletişimin en güzel şekilde sağlanması, aile içi şiddetin önlenmesi ve boşanmaya sebep olan çatışma durumlarının sağlıklı bir şekilde nasıl çözüme kavuşturabileceği gibi konularda bilgi veriyor. Eğitimde katılımcı çiftler, yapılan çeşitli etkinlik ve aktivitelerle hem eğleniyorlar hem de aileye dair çok önemli bilgiler öğreniyor. Verilen eğitim sonunda katılımcı çiftlere katılım belgeleri takdim ediliyor. Her ay yeni katılımcılarla devam eden Evlilik Okulu'nda çiftlere sürpriz hediyeler de verildi. Eğitimlere katılan her nişanlı çift Başiskele Belediyesi'nin düğün salonlarından yüzde 20 indirim hakkı kazanırken, program sonrası yapılan çekilişle robot süpürge, gece konaklamalı tatil ve 2 çifte de akşam yemeği hediye ediliyor.