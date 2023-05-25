Bu panelde deprem konuşulacak

Körfez Ticaret Odası'nın mayıs ayı meclis toplantısında, 6 Haziran'da Kocaeli Kongre Merkezi'nde, "Depremlere Bakış ve Depremin Hukuki Boyutu" başlıkları ile panel gerçekleştirileceği bildirildi.

KTO meclis üyeleri, genç ve kadın girişimci, komite ve disiplin kurulu üyelerinin katılımıyla Mustafa Efe Meclis Salonu'nda düzenlenen mecliste, üye tanıtımı ile Kadın ve Genç Girişimciler Kurulu'nun aylık faaliyetlerine yer verildi. KTO Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi Hazel Uzun, hayata geçirilen Kiraz Kafe ile Doruktakiler 2022- Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi dalında aldıkları ödül hakkında bilgi verirken; KTO Genç Girişimciler Çalışma Komisyonu Üyesi Yusuf Ayberk Öner, genç girişimcilerin ay içerisinde düzenledikleri ziyaretler ve tecrübe aktarımı programları hakkında bilgi verdi. Üye tanıtımı bölümünde ise Hereke İş Bankası Müdürü Fuad Aran söz aldı. Ayrıca Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Gümüş il çapında yapılacak olan deprem paneli hakkında bilgi verdi. Gümüş, Kocaeli'de Depremlere Bakış ve Depremin Hukuki Boyutu başlıkları ile gerçekleşecek panelin, 6 Haziran'da Kocaeli Kongre Merkezinde saat 09.30 - 15.30 arasında yapılacağını bildirdi.

Seçimlere ilişkin açıklamalarda bulunan Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk ise "Ülkemiz bu seçimde, milli iradenin üstünlüğüne olan bağlığıyla ve vatandaşlarımızın siyasi tercihindeki özgürlüğüyle demokrasinin güzel bir örneğini göstermiştir. Seçim sonuçlarının ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Teknofest 2023'te Savaşan İHA kategorisinde ödül alan Körfez'de ikamet eden Alparslan Uçan ve Yusuf Uçan, KTO meclis toplantısına katılım sağlayarak, projeleri hakkında sunum yaptı. Sunumun ardından ödül alan mühendislere plaket takdimi gerçekleştirildi. KTO Meclis Başkanı Güngör Ayhan ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Gülçan, ödül alan öğrencileri tebrik edip, Körfez Ticaret Odası olarak gençlere her zaman destek olacaklarını belirtti.