Bu park 7'den 70'e herkese hitap edecek

Çayırova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 33 dönüm alan üzerinde inşa edilen dev parkta sona doğru yaklaşılıyor. Çalışmaların yüzde 85'e yaklaşıldığı park, 7'den 70'e herkese hitap edecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi park, yeşil alan ve mesire alanı gibi sosyal yaşam alanlarının sayılarını da her geçen gün arttırıyor. Kent genelinde olduğu gibi Gebze bölgesinde de önemli çalışmalar yürüten büyükşehir, bu bağlamda Çayırova ilçesinde 33 dönüm alan üzerinde projelendirdiği Cumhuriyet Mahallesi Parkı'nda çalışmalarda sona doğru yaklaşıldı. Hummalı bir çalışmanın yürütüldüğü parkta çalışmaların ilerleme oranı yüzde 85 seviyesine ulaştı. 33 bin metrekare alan üzerinde yapımı devam eden Cumhuriyet Mahallesi Parkı'nın 22 bin metrekaresi yeşil alan olarak vatandaşın hizmetine sunulacak. 2 bin metrekare alanda granit ve bazalt plak taş meydan döşemesini tamamlayan ekipler, parkın birinci bölgesinde bulunan 630 metrekare çocuk oyun alanının betonu ile amfi betonunu attı.

Proje sahasında 850 metre iç baskı beton yollarını tamamlayan ekipler, aynı şekilde iç proje yolları çevresine piknik masası cepleri yaptı. Çayırova Cumhuriyet Mahallesi Parkı'nda pek çok sportif donatılar yer alıyor. Bu çerçevede 364 metrekare alan üzerine inşa edilen basketbol sahasının zemin asfaltını atan ekipler, ardından kafes tel kaplaması, basket potaları ve zemin akrilik boyanmasını yaparak sahayı kullanıma hazır hale getirdi. 120 metrekarelik fitness alanının ise betonunu atan ekipler, bölgede yaşayan gençlerin talebi üzerine projeye sonradan eklenen halı saha yapımında da hızlı bir ilerleme kat ediyor.

Parkın ikinci bölgesinde de işler yoğun bir tempoda devam ediyor. Bu çerçevede 660 metrekare çocuk oyun alanının betonunu atan ekipler, çevre oturma duvarı betonunu tamamladı. Bu kısımda son olarak zemine EPDM kaplaması yapılacak. Yine parkın ikinci bölgesinde yer alan hobbit evleri de tamamlandı. Çevre düzenlemesinden sonra hobbit evler, parkın cazibesine cazibe katacak. Parkta çocukların doyasıya eğlenmesi için her şey düşünüldü. Bu çerçevede 620 metrekareden oluşan çocuk oyun alanına engelsiz park ile parkın ikinci bölümünde yer alan 630 metrekare çocuk oyun alanının akasya macera parkuru montajı bitti. Proje dahilinde bin 800 metrekare merdiven iyileştirme ve kaplama çalışması, 800 metre proje çevresi kaldırım zemininin yenilenme çalışması ile 22 bin metre kare peyzaj alanının sulama ve çim serimi tamamlandı.