Bu park Derince'ye sağlık katacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Derince'deki eski Askeri Hastane alanında yapılacak olan Sağlıklı Yaşam Parkı'nda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Hayata geçirilen projede parkın tamamında duyusal terapi alanları yer alacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Derince'deki eski Askeri Hastanesi alanında projelendirdiği Sağlıklı Yaşam Parkı'nda çalışmalar devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın talimatıyla hayata geçirilen projede parkın tamamında duyusal terapi alanları yer alacak. Projede bin 100 metrekare çocuk oyun alanı, fitness sahası ve duyusal oyun alanında hazırlıklar yapıldı. Kafeterya önünde bulunacak 700 metrekarelik teras alanı ve fitoterapi alanının sert zemin imalatları yapıldı. Yağmur suyu ve atık suyu alt yapı çalışmaları tamamlandı. 180 metrekare mescit ve 100 metrekare tuvalet, 150 metrekare spor idare binasının kaba inşaatları tamamlandı, ince imalatlar ise devam ediyor. Çevre duvarlarının kolon ve perde imalatları yüzde 50 oranında tamamlanırken kaplamalarına başlanacak. Parkın sınırlarını çevreleyen yürüyüş ve bisiklet yolu imalatı, gül bahçesi ve refleksoloji alanlarının imalatlarına başlanacak.

Sağlık Yaşam Parkı projesi tamamlandığında duyusal terapi yöntemlerine uygun alanlar olacak. Koku duyusu için 900 metre kare gül bahçesi, işitme duyusu için müzik, su havuzu, su aynası ile parka yuvalanacak kuşların sesleri için alanlar da olacak. Tat duyusu için fitoterapi alanı ile meyve ağaçları, dokunma duyusu için refleksoloji alanı, çocuk macera parkı, bilişsel zekayı destekleyen duyusal oyun alanı ve dinlenme alanları gibi bir çok bölüm yer alacak.