Bu parkta 5 bin 550 metrekare yeşil alan olacak

Arslanbey Şevkatiye Mahallesi'nde 9 bin 700 metrekare alana inşa edilen parkta yeşil alan için 5 bin 550 metrekare ayrıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Arslanbey Şevkatiye Mahallesi'nde başlattığı parkın yapımına devam ediyor. Şevkatiye Parkı'nda elektrik direkleri ve sulama tesisatı işleri tamamlanırken, futbol sahası halıları serilerek telleri takıldı. Basketbol sahasına asfalt atılan projede tuvalet ve mescit binasının dış cephe ve tesisatları yapıldı. Kafeterya ve soyunma odaları binası dış cephe ve tesisatları bitti. Kısa süre içerisinde binaların içerisinde fayanslara başlanacak. Alan içerisi yürüyüş yolları, oyun alanı ve fitness alanı betonlarının atıldığı projede yürüyüş yollarının taş imalatlarına başlanacak.

Park içerisinde yürüyüş yolları, basketbol sahası ve çocuk oyun grupları olacak. Şevkatiye Mahallesinde inşa edilen çok amaçlı sosyal donatılara sahip olması planlanan parkın toplam proje alanı 9 bin 700 metrekare olacak. Parkın içerisinde yeşil alana 5 bin 550 metrekare ayrıldı. Park içerisinde 265 metrekare çocuk oyun alanı, 74 metrekare fitness alanı, 79 metrekare tuvalet ve mescit yapılacak. Bununla birlikte yetişkinler ve gençlerin kaliteli vakit geçirip spor yapabileceği bin 232 metrekare futbol sahası, 145 metrekare kafe ve soyunma odası, 405 metrekare basket sahası ve yürüyüş yolları yapılması planlandı.