Bu parkta yok yok

Derince Sağlıklı Yaşam Parkı'ndaki çalışmalar devam ederken, projede duyusal terapi alanları, çocuklar için sokak fitness alanı, çocuk macera parkı, bilişsel zekayı destekleyen duyusal oyun sahası ve pek çok ilgi çeken alanlar yapılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın talimatıyla Derince eski askeri hastanesi alanında projelendirilen Sağlıklı Yaşam Parkı'nda çalışmalar sürüyor. 45 dönümlük alanda inşa edilen park tamamlandığında kent sakinlerinin hoşça vakit geçirebilecekleri bir mekan olacak. Projede duyusal terapi alanları, çocuklar için sokak fitness alanı, çocuk macera parkı, bilişsel zekayı destekleyen duyusal oyun sahası ve pek çok ilgi çeken alanlar yapılacak. Proje çerçevesinde ekipler parkın çevre duvar imalatını büyük ölçüde tamamladı. Tenis ve basket sahalarının çelik imalatları yapılırken, etrafına tel örgüler çekildi. Zemin imalatları yapılan sahaların çizgileri çizildikten sonra imalatları tamamlanacak. Futbol sahasının ise çelik imalatları yapılırken, son kat mıcır atıldıktan sonra halısı serilecek.

Projede kafeterya, mescit, tuvalet ve spor idari binanın kaba inşaatları tamamlandı. Çatı imalatları yüzde 70 oranında tamamlanırken, 180 metrekarelik kafeteryanın çelik konstrüksiyon imalatı ise yapıldı. Kısa sürede binanın iç imalat çalışmalarına başlanacak. Yine kafeterya binası önündeki 700 metrekarelik teras alanının betonu atıldı, kaplamasına başlanacak.