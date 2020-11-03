Bu restoran Darıca sahil parkının incisi olacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Darıca Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı, mavi ile yeşilin muhteşem ahengini yansıtan alanları ile bölgenin cazibe merkezlerinden birisi oldu. Vatandaşlar için her şeyin düşünüldüğü sahil parkının, birinci etap girişinin karşındaki bina yıkılarak, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından yeni modern bir restorana dönüştürülüyor. Birçok imalatın tamamlandığı ve sert zemin bazalt taş yapımı çalışmasının sürdüğü restoran tamamlandığında, Darıca sahil parkının incisi olacak. Darıca sahil parkının prestijini arttıracak olan modern restoran binası, toplamda bin 790 metrekare alan üzerine kuruluyor. Kaba inşaat çalışmasından sonra birçok imalatın tamamlandığı restoranın 150 metrekare açık alanı, 450 metrekare ise kapalı oturma alanı bulunuyor. Sahile 100 metre kıyı şeridi bulunan restoranın, diğer kısımları yeşil alan olarak değerlendirilecek. Çalışma dahilinde yaklaşık 300 metrekare kenetli çatı yapımı, zemin ve duvar seramik imalatları, tente, iç mekan iklimlendirme, asma tavan, sıhhi tesisat ile su gider bağlantı yapımı tamamlandı. İş kapsamında şuan restoranın çevresindeki sert zemin imalatı ile çatı yağmur oluklarının montajı yapılıyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, tüm imalatlar bittikten sonra restoranın etrafından çevre düzenlemesi yaparak alanın yeşile bürünmesini sağlayacak.