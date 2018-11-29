Bu stantlar para kazandırıyor

Anıtpark, Dolphin, Kültür Tepesi ve Sanat Sokağı'ndaki el emeği satış stantları haftanın 7 günü 09.00 - 20.00 saatleri arasında açık bulunuyor. Stantlardan Anıtpark'ta 12 adet, Dolphin'de 5, Kültür Tepesi'nde de 8 adet bulunuyor. İzmit Belediyesi yetkilileri Anıtpark ve Dolphin'deki stantların 15'er gün, Kültür Tepesi'ndeki stantların da bir ay süreyle ücretsiz olarak tahsis edildiğini söylediler.

Sanat Sokağı'nda bulunan 9 adet stanttan da vatandaşlar 3'er günlük periyotlarla yararlanabiliyorlar. Yetkililer, Sanat Sokağı'ndaki stantlarda sivil toplum örgütleri, dernekler, okulların el emeği ürünlerinin satışlarıyla sanatsal etkinlikler de gerçekleştirildiğini ifade ettiler.

El emeğini kazanca çevirmek isteyenler için büyük bir fırsat olan stantlara ev hanımlarının yanı sıra emekli olup emeğini kazanca çevirmek isteyenler ile ürettiklerini satıp aile ekonomilerine destek olmak isteyen geçlerden büyük ilgi görüyor. Çeşitli takılar, ahşap rölyef tablolar, seramik objeler, ahşap boyama ürünler, mum ve sabunlar, yağlı boya tablolar, deri ile yapılmış ürünler, çantalar, iğne oyalı örtüler, çeyizlik örtüler, örgü bebekler ve daha birçok süs ve hediyelik eşya ile çeyiz ürünlerinin satıldığı stantlardan yararlanmanın tek koşulu var o da ürünlerin tamamen el emeği olması. Ücretsiz olan, el emeği satış reyonlarından yararlanmak isteyenlerin İZMEK merkezine ikametgah belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 1 adet vesikalık fotoğraf ve başvuru formuyla birlikte başvurunun yeterli olduğu kaydedildi.

Birinci elden ürünleri alma imkanı bulan Ayşe Morgül isimli vatandaş, ”Stantlarda çok güzel ürünler var. Fiyatları da piyasaya göre uygun. Ayrıca el emeği olması ürünleri daha da özel yapıyor. Özellikle arkadaşlarıma hediye almam gerektiğinde mutlaka bu stantlara uğruyorum. Burada uygun ve güzel ürünler buluyorum” dedi.

İzmit Belediyesi'nin ücretsiz olan stantlarından 11 ay içinde bin 350 kişinin yararlandığı açıklandı.