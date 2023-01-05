İhlas Haber Ajansı

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Bu taksi hizmeti ile engeller ortadan kaldırılıyor

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren engelsiz taksi hizmeti, engelli vatandaşların ihtiyaçlarına karşılık veriyor.


İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün 2021 yılında faaliyete geçirdiği engelsiz taksi hizmetinden, engelli vatandaşlar ve aileleri faydalanıyor. Engelli Erişilebilirlik Yasası'na uygun şekilde tasarlanan taksi, engelli vatandaşların ve yakınlarının ulaşım güçlüklerini ortadan kaldırarak, hayatlarını kolaylaştırıyor. Engelsiz taksi, İzmit ilçe sınırları içerisindeki devlet hastaneleri ve tedavi merkezi randevularında hizmet veriyor.

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