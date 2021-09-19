Bu tesis kadın girişimcilere destek olacak

Girişimci kadınların yeni iş fikirlerini geliştirmesini sağlamalarına ve üretimde katma değer oluşturmalarına destek vermek amacıyla İzmit Belediyesince hayata geçirilen Kadın Girişimciler Merkezi'nin açılışı gerçekleşti. Kadına yönelik şiddetin önüne geçilebilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliliğinin sağlanması, eşitlikçi bir toplumsal yapının inşası ve kadınların sosyal ve ekonomik hayatta daha aktif olması için çalışmaların gerçekleştirileceği İZGİM'in açılışına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyon Başkanı Canan Güllü, milletvekilleri, siyasi parti il, ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı. Başkan Hürriyet açılışta yaptığı konuşmada kadınlara verilen desteklerin devam edeceğini belirtti.

“Birçok kadın öncelikli çalışmalar gerçekleştirdik”

Göreve geldikleri ilk andan itibaren kadın öncelikli çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Göreve geldiğimizde özellikle kadınlar ve çocukların önceliğimiz olduğunu söylemiştik. Bütün projelerimizi, faaliyetlerimizi ve yapacağımız işleri bu öncelik çerçevesinde oluşturuyoruz. Atıl olan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'müzü göreve gelir gelmez hemen hizmete geçirdik. Kadınlara girişimcilik anlamında nasıl destek verebiliriz diye düşündüğümüzde, dikimevleri, çınar kadın kooperatifi, İzmit çarşısı ve e ticaret, anne taksi, gülümse bebek, kadın istihdamı gibi birçok kadın öncelikli çalışmalar gerçekleştirdik” dedi.

“Kadın, çocuk ve ailelerinin ihtiyaçlarına yönelik tüm çalışmalar bu merkezde gerçekleştirilecek”

Açılan Kadın Girişimciler Merkezi ile birlikte bir çok konuda kadınlara destek verileceğinin altını çizen Başkan Hürriyet, “Kadın Girişimciler Merkezi ile kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliliğinin sağlanması, eşitlikçi bir toplumsal yapının inşası ve kadının sosyal, ekonomik hayata katılması için çalışmalar yapacak bu merkez. İzmit'te yaşayan, desteklenmesi gereken kadın, çocuk ve ailelerinin ihtiyaçlarına yönelik tüm çalışmalar bu merkezde gerçekleştirilecek. Yine bu merkezde kadınların yeni iş fikirlerinin geliştirilmesi sağlanarak yeni iş geliştirme döneminde destek sunulacak. Ekonomik yönden güçlenmeleri sağlanması için de girişimcilik ofisleri yer alıyor bu merkezde. Kadınların ortak ofis, ekipman, yönetim, mali kaynaklara erişim ve teknik destek verilerek kadın girişimciliğin büyümesine ve gelişmesine yardımcı olacak. Düzenli olarak eğitimler, seminerler, sosyal ve hukuksal destek, ve kapasite güçlendirme eğitimleri verilecek. Kadınların kendi kendine gelir oluşturmaları amacıyla da özellikle mikro kredi imkanlarını yine bu merkezde vermiş olacağız. Özellikle projeleri olan ve kendi hesabına çalışan 5 kadın bir araya gelerek mikro kredi sayesinde bin ila 15 bin TL arasında bu merkezin kredi imkanından da faydalanabilecek. Evde üretim yapan kadınlara da satış üniteleri ile ev bütçelerine katkı sunmalarına destek olacağız. Çocuk, ergen bireysel ve aile danışmanlığı merkezinin ücretsiz olarak vereceğimiz aile rehberlik merkezi var. Gerektiğinde ölçek, anket, form ve çocuklar için oyun terapisi gibi birçok materyali kullanabilecek ailelere yönelik ücretsiz psikolog hizmeti bu merkezimizde ailelerimize verilecek. Gebe eğitim sınıfımızı oluşturduk. Gerek ekonomik destek almak isteyen, gerekse sosyalleşmek isteyen, sosyal alanda güçlenmek isteyen kadınlar merkezimizin hizmetinden rahatlıkla faydalanabilecek” diye konuştu.