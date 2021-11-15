Bu turnuvada dostluk kazanacak

Derince Hemşehri Dernekleri Platformu ve Derince Belediyesi'nin birlikte organize ettiği Çenesuyu Futbol Turnuvası açılış maçıyla start aldı.

Çenesuyu Hemşehri Dernekleri Turnuvası, Derince Belediyesi Spor Tesisleri'nde düzenlenen programla başladı. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün'ün ev sahipliğinde gerçekleşen, il ve ilçe protokolünün ilgi gösterdiği organizasyona Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, belediye başkan yardımcıları, dernek başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Protokol konuşmalarının ardından Derince'deki sivil toplum kuruluşlarının yer aldığı açılış maçıyla 20 derneğin bulunduğu turnuvanın startı verildi.

"Birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirecek"

Turnuvanın birlik ve beraberliği daha da güçlendireceğini belirten Başkan Aygün, "Sivil toplum kuruluşlarımız bizim kültürel mozaiğimiz ve en önemli zenginliğimizdir. Derneklerimiz, meslek gruplarımız ve spor kulüplerimiz, bizim yol arkadaşlarımız. Her zaman ifade ettiğim gibi ortak akıl vurgusuyla ilçemizi yönetirken en büyük gücümüzü sivil toplum kuruluşlarımızdan alıyoruz. STK'larımızın katılımıyla sporun birleştirici özelliğini ön plana alarak düzenlediğimiz bu turnuvanın da birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştireceğine inanıyorum" dedi.