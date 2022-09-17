Bu yaz bin 987 kişi KOSKEM ile hayata tutundu

190 kişilik ekip yaz boyunca bin 987 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

İtfaiye Daire Başkanlığı AFKOM Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM), mavi bayraklı sahiller başta olmak üzere görev alanları olarak belirlenen plajlarda her yıl binlerce insanı boğulmaktan kurtarıyor. 12 bölgede haftanın 7 günü hizmet veren 190 kişilik ekibin görev süresi 15 Eylül Çarşamba günü itibariyle sona erdi. Yaz sezonu süresince cankurtaranlık çalışmalarına katkı sunan Kandıra İlçe Jandarma Komutanlığı, TCSG-71 Bot Komutanlığı, Sivil Toplum Örgütleri ve gönüllü itfaiyecilere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi adına plaket ve teşekkür belgeleri verildi. Önemli bir hizmeti yerine getiren KOSKEM ekipleri sezon boyunca bin 987 kişiyi boğulmaktan kurtardı. 2005 yılından bu yana ise KOSKEM ekipleri, 16 bin 324 kişiyi boğulmaktan kurtardı. Bu yaz sezonu boyunca ambulans sağlık hizmetleri 321 kişiye hizmet verdi.

2022 sezonu boyunca sahillerde 24 itfaiye dairesi başkanlığı, 12 sağlık ve sosyal işler dairesi başkanlığı ambulans birimi, 15 gençlik ve spor hizmetleri dairesi başkanlığı personeli ile 34 gönüllü itfaiyeci, 29 AKUT, 21 mahalle afet gönüllüsü, 14 Yeditepe Üniversitesi doğal afetlerde arama kurtarma, 8 Kocaeli yüzme kulübü, 17 İSAR ve 16 ANDA arama kurtarma üyesi görev aldı.