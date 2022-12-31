Bu yıl SEKA Kağıt Müzesi'ne 121 bin 701 kişi ziyaret etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı olarak hizmet veren SEKA Kağıt Müzesi, misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Haftanın altı günü hizmet veren SEKA Kağıt Müzesi; ilkokul, ortaokul, lise, üniversite okul grupları, özel gruplar ve bireysel ziyaretçilerle birlikte 2022 yılında toplam 121 bin 701 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Kağıt Müzesi yıl içinde gerçekleştirilen başta ahşap atölyesi olmak üzere, el yapımı kağıt, baskı ve kağıt sanatları atölyeleri, Sıfır Atık Festivali, 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali gibi etkinlikler ve atölyelerde toplam bin 660 kişiye hizmet verdi. Kağıt Müzesi içerisinde yer alan geçici sergi salonunda 2022 yılı içerisinde Uzaktan Düş'enler Kişisel Resim Sergisi, KOÜ GSF Fotoğrafçılık Bölümü Kaleidoscope Fotoğraf Sergisi, İzmit Tarihi İllüstrasyonları Sergisi ve KASK Kent ve Doğa Fotoğraf Sergisi olmak üzere toplam 4 sergiye ev sahipliği yapıldı. SEKA Kağıt Müzesi 2023 yılında da gerçekleştireceği atölye, etkinlik ve özel organizasyonlarla ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Müzede kağıt üretim sürecinde kullanılan makine ve ekipmanlar, sikkeler, on binlerce fotoğraf, belge ve obje sergileniyor.