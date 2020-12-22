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Büfelere yılbaşı denetimi

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yılbaşı öncesi denetimlerini sıklaştırdı.

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yılbaşı öncesi denetimlerini sıklaştırdı.


Gebze Belediyesi Zabıta ekipleri ilçede faaliyet gösteren tekel büfe ve kuruyemişçilere denetim gerçekleştirdi. Ekipler tarafından; Kovid 19 salgının yayılmasını engellemek amacıyla temizlik, maske, hijyen kurallarının yanı sıra tüketime sunulan içkili mamullerinin bandrolleri ve son kullanma tarihleri, mamullerin muhafaza koşulları, gıda hijyeni gibi hususlar kontrol edildi. Zabıta Müdürlüğü yetkilileri denetimlerin devam edeceğini belirtilirken, vatandaşların talep, görüş ve önerilerini 0 262 641 78 08 ve Alo 153 şikayet hattına bildirmeleri çağrısında bulundu.

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