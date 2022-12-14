Bulgarca öğreniyorlar

Kocaeli'de Bulgarcayı öğrenmek isteyen kursiyerler, KO-MEK'in Şekerpınar kurs merkezinde eğitim almaya başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK), istihdam ve el becerileri kurslarının yanı sıra yabancı dil branşlarına yönelik de eğitim veriyor. Bu çerçevede, KO-MEK'in Şekerpınar kurs merkezinde Bulgarca eğitimi verilmeye başlandı. Kursta Bulgarca öğrenmek isteyen 28 kursiyer eğitim görüyor.

"Biz Türkiye'de doğan ilk nesildeniz"

Kursa annesi ve kız kardeşi ile birlikte katılan Naile Osmanoğlu, "Özel bir üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışıyorum. Ailem 1989 yılında zorunlu göçle buraya geldi. Biz Türkiye'de doğan ilk nesildeniz. Ailemiz Bulgarca biliyor ama biz yeni nesil özellikle devlet dairelerinde rahatça konuşabilmek için KO-MEK'e Bulgarca branşı için başvuruda bulunduk. Annemle ve kız kardeşimle buraya geldim. Evde sık sık kendi aramızda pratik yaparak kendimizi geliştiriyoruz" dedi. Türkan Osmanoğlu ise "Ben Bulgarca biliyorum. Buraya da kızlarıma destek olmak için geldim. Özellikle gençler balkanları rahatça gezmek için Bulgarcayı mutlaka öğrenmeli" diye konuştu.

"Vatandaşlık başvurusu yapacağım"

Bir diğer kursiyer Besim Güney, "Biz Türkiye'ye 6 yaşında geldik. Buraya geliş amacım Bulgaristan'a gittiğimde kendimi özgürce ifade edip, rahat edebilmek. Kursa eşimle birlikte geliyoruz. Bizim için çok iyi oldu, evde en azından pratik yapabiliyoruz" dedi. Eşi Bulgaristan göçmeni olduğu için Bulgarcayı öğrenmek isteyen Uğur Çukur da, "Vatandaşlık başvurusu yapacağım için Bulgarcayı öğrenmek istedim. KO-MEK sayesinde bu dili kısa zamanda öğrenip kendimi daha iyi ifade edebileceğim" ifadelerini kullandı.