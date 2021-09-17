Burun revizyonundaki tehlikeye dikkat

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Ağız Yüz Çene Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Köksal Yuca, "burun revizyonu" adı verilen bu ikinci operasyonun çok daha dikkatli yapılması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Yüzün tam merkezinde yer alan burundaki estetik ve işlevsel bozukluklar, “rinoplasti” adı verilen ameliyatla düzeltiliyor. Ancak her ameliyat yüz güldürücü sonuçlar vermeyebiliyor. Yeni burun şeklini beğenmeyen ya da sağlık problemleri giderilemeyen kişiler, ikinci bir ameliyata ihtiyaç duyabiliyor. “Burun revizyonu” ameliyatı hakkında bilgi veren Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Ağız Yüz Çene Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Köksal Yuca, bu ikinci operasyonun çok daha dikkatli yapılması gerektiğini söyledi.

Cerrahın yeterliliği çok önemli

Prof. Dr. Köksal Yuca, burun revizyonunda ameliyat risklerinin arttığını dile getirerek, "Daha önce burun estetiği ameliyatı geçirmiş kişilerde tekrar operasyon gerektiren durumlar ortaya çıkarsa risk de operasyon geçirmemiş kişilere oranla artacaktır. Burun revizyonu adı verilen ikinci operasyonlar çok daha hassas koşullar altında gerçekleştirilmelidir. Bu ameliyatlara ihtiyaç duyulmasının temel sebeplerinden biri, kişilerin ilk estetik operasyon sonucundan memnun kalmaması ya da sağlık problemlerinin ilk operasyon sonrasında giderilememesidir" dedi.

"Operasyon geçirmiş burnun anatomisi farklıdır"

Burun estetiğinin cerrahi açıdan komplike bir operasyon olduğuna dikkat çeken Dr. Yuca, ameliyatın mutlaka alanında uzman bir hekim tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğini belirterek, "Özellikle burun revizyonu durumunda cerrahın yeterliliği devreye girer. Cerrah teknik bilgilere ve herhangi bir aksilik durumunda alternatif metotlara tamamıyla hakim olmalıdır. Şayet ilk operasyonda bir sorun oluşmuşsa, bu sorun ikinci ameliyatta daha büyük problemlere yol açabilir. Bu da cerrahın çok hassas çalışmasını gerektirir. Daha önce işlem görmemiş burun yapısı ile operasyon geçirmiş burnun alt bölgesindeki yapı ve anatomi birbirinden tamamen farklıdır. Bu yapıda meydana gelen anatomik bozuklukların detaylı olarak incelenmesi, ikinci ameliyatın başarı yüzdesinin daha yüksek olmasını sağlayacaktır" diye konuştu.