İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Büuykşehir'den 465 personelle yağmurla mücadele

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri etkisini gösteren sağanak yağışta vatandaşların sorun yaşamaması için 465 personelle görev yapıyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentte etkisini hissettiren sağanak yağışta olası olumsuzluklara karşı teyakkuza geçti. Yağış boyunca Kocaeli İtfaiyesi'nden 16, Zabıta Daire Başkanlığı'ndan 15 ve İSU Genel Müdürlüğü'nden 9 ekip sahada yer aldı. Kocaeli genelinde 16 ayrı noktada görev yapan 465 personel, hızlı bir şekilde olaylara müdahale etti. Evlerin ve bahçelerin içinde biriken sular, itfaiye ekiplerince tahliye edilirken, yollarda yaşanan su taşkınlarına anında müdahale edilerek, yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçildi. Tıkanabilecek olan mazgallar da Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler tarafından hızla temizlendi.


Çalışmalar kapsamında Kocaeli İtfaiyesi'nden 215, İSU'dan 120, Zabıta, Fen İşleri, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daireleri'nden 130 personel hazır bekliyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.