Büyükakın: "Balyanoz Koyu yeni cazibe merkezi olacak"

Darıca Bayramoğlu sahilinde bulunan Balyanoz Koyu'nda yapılan düzenleme çalışmalarını inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Bu sahil projemiz bölgemizin yeni cazibe merkezi olacak" dedi.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Darıca Bayramoğlu sahilinde bulunan Balyanoz Koyu'nda yapılan düzenleme çalışmalarında inceleme gerçekleştirdi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay, Darıca Belediyesi Meclis üyeleri, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay ve teknik ekiplerin de hazır bulunduğu denetlemede, yeni sahil projesinin tüm detayları hakkında bilgi alan Başkan Büyükakın,

"Burada gerçekleştireceğimiz projeyle Darıca Balyonoz Koyu'nun güzelliğine güzellik katacağız. Bu sahil projemiz bölgemizin yeni cazibe merkezi olacak. 203 bin metrekare sahil parkı projemizi inanıyorum ki vatandaşlarımızın çok beğeneceği çok güzel bir sahil şeridi olacak" dedi.

3 bin 128 metre uzunluğa sahip olacak

Büyükakın, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında Darıca ilçesi Bayramoğlu Sahili'ndeki Balyanoz Koyu'nun tamamlanmasının ardından birçok sosyal tesisin halkın hizmetinde olacağını da dile getirdi. Tesviye ve düzenleme çalışmalarına devam edilen sahil, toplamda 3 bin 128 metre uzunluğa sahip olacak. Projesi kapsamında basketbol sahası, fitness alanları, marina, mescit, tenis kortu, çocuk oyun alanı, kafeterya, otopark, bisiklet ve yürüyüş yolu, meydan gibi sosyal tesis ve mekanlar da inşa edilecek.