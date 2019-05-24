Büyükakın, eski başkanlarla iftarda buluştu

Dr. Tahir Büyükakın; “Görevimizi tamamladıktan sonra bu kentin sokaklarında alnımızın akıyla dolaşacağız” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısının ardından Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, eski belediye başkanları ve belediye meclis üyelerine Antikkapı Restoran'da düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Başkan Büyükakın iftar sonrası konuşmasında “İnşallah biz de görevimizi tamamladıktan sonra bu kentin sokaklarında alnımızın akıyla dolaşacağız. İsteğim görevim bittikten sonra bu kente güzel hizmetler yapmış olmak” ifadelerini kullandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, tarafından başlatılan, geçmişten bu yana Kocaeli'nde belediye başkanlığı ve meclis üyeliği yapan isimlerin davet edildiği iftar programı bu yıl Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. İftara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Belediyesi eski başkanı Erol Köse, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doğan Erol, eski belde ve ilçe belediye başkanları, mevcut belediye başkanları ve Büyükşehir Belediye meclis üyeleri katıldı.

Eski belediye başkanları adına kısa bir konuşma yapan İzmit eski Belediye Başkanı Erol Köse, “Tahir kardeşim başta olmak üzere yeni seçim atlattınız. Hepinize yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Yapmakta olduğunuz başkanlık mukaddes bir görev. Büyük illerde başkanlık yapmak zor iş. Belediyelerde yaptığınız her görevi bağlı olduğunuz partilere borçlusunuz. Herkes partili olmalı ama partizan olmamalı, unutulmamalıdır ki makamlar geçicidir. Hepimiz bir gün eskiyeceğiz birbirimize sahip çıkıp desteklemeliyiz. İbrahim kardeşim beni arar halimi hatırımı sorardı. Şimdi bu toplantıları sürdüren Tahir kardeşim bizi eskilerle buluşturmaya devam ediyor. Kendisine şükranlarımı sunuyorum. Yaklaşan Ramazan Bayramınızı şimdiden kutluyorum” dedi.

Geçmişte hizmet eden tüm başkanlara teşekkür eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Tüm Belediye başkanlarımız zamanında güzel görevler hizmetler yaptı. Bu kente hizmet eden tüm belediye başkanlarına, meclis üyelerine teşekkür ediyorum. İnşallah biz de görevimizi tamamladıktan sonra bu kentin sokaklarında alnımızın akıyla dolaşacağız. İsteğim görevim bittikten sonra bu kente güzel hizmetler yapmış olmak. Gök kubbenin altında hoş bir sada bırakırız” ifadelerini kullandı.

Program sonunda her yıl olduğu gibi hatıra fotoğrafı çekildi.