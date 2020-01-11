Büyükakın, Gamonya filminin oyuncuları ile Ormanya'yı gezdi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 10 Ocak Cuma günü gösterime giren “Gamonya: Hayaller Ülkesi” filminin oyuncularıyla Ormanya'yı gezdi.

Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya'da çekilen “Gamonya: Hayallar Ülkesi” filminin ilk gösterim gününde, filmde rol alan BKM'nin yetenekli oyuncuları Ormanya'yı ziyaretti. Kocaeli'de bulunan BKM'nin “Güldüy Güldüy Show Çocuk” ekibine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da eşlik etti. Başkan Büyükakın, filmin yönetmeni Tuğçe Soysop ve çocuk oyuncular, filmin çekildiği Orman Köy'de, filmin anısına ağaç dikip, doğaya Sülün saldılar. Film 10 Ocak Cuma günü gösterime girdi ve filmin oyuncuları İzmit ilçesinde bulunan bir sinema salonunda izleyici ile buluştu.

Başkan Büyükakın ve oyuncular, doğaya Sülün saldıktan sonra filmin çekildiği Orman Köy'de, filmin anısına ağaç diktiler. Gezide Başkan Büyükakın'a, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık'ta eşlik etti. Oyuncular gezi sonrasında Doğal Yaşam Parkı Ormanya'nın yakınında bulunan Kartepe Ali Güneri İlkokul öğrencilerini ziyaret etti.

Filmde rol alan oyuncuların Ormanya'daki çekimlerde kendilerini mutlu hissetmelerine sevindiğini belirten Başkan Büyükakın, “Sizlerin mutlu olması bizim doğru bir şey yaptığımızı gösteriyor. Bu filmin böyle bir mekanda ve böyle bir yerde çekilmesi bizim için de önemli bir fırsat. Bana arkadaşlarım böyle bir teklif var, Ormanya'yı kullanmak istiyorlar dediklerinde hemen gelsinler dedim. Çünkü burası Avrupa'nın en büyük doğal yaşam alanı” dedi.