Büyükakın, hasta ve yakınlarını ziyaret etti

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ni ziyaret ederek, hastalarla bir araya geldi.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde hasta ve hasta yakınlarını ziyaret etti. Başkan Büyükakın'a, KOÜ Rektörü Sadettin Hülagü, Başhekim Prof. Dr. Zafer Cantürk de eşlik etti. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney'in de yer aldığı ziyaretlerde Başkan Büyükakın, hastane bahçesinde hasta ve hasta yakınları ile sohbet etti. Hastalara ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Büyükakın, "Covid-19 bize sağlığın ve sağlık altyapısının önemini bir kez daha anlamımıza vesile oldu. Yaşadığımız süreçte gördük ki salgına en gelişmiş ülkeler dahil çoğu hazırlıksız yakalandı. Ancak ülkemiz güçlü sağlık altyapısı ve insan kaynağı ile bu süreçten başarıyla çıktı, çıkmaya da devam ediyor" dedi.

"Ziyaretler bizi birbirimize daha çok bağlıyor"

Sağlık sorunu yaşayan vatandaşların tekrar sağlıklarına kavuşmasını dileyen Başkan Büyükakın, "Bu tür ziyaretler bizi birbirimize daha çok bağlıyor. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını ve sıkıntılarını dinliyoruz. Rabbim hastanede yatan tüm hastalarımıza acil şifalar versin, yakınlarına sabır ve kolaylık versin" diye konuştu.

Hasta ve hasta yakınları da ilgilerinden dolayı Başkan Büyükakın'a teşekkürlerini sundu.