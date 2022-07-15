İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Büyükakın, öğrenci biletinin 3.10 TL'ye çekilmesi talimatını verdi

UKOME toplantısında alınan karar gereği ulaşım ücretlerinde artışa gidilmişti.

Bu kararın ardından devreye giren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 4,10 TL olarak belirlenen öğrenci tarifesinin 3,10 TL olarak uygulanması talimatını verdi.


UKOME kararlarına göre tam binişler şehir içinde 7,5 lira olmuş, Başkan Büyükakın, bunun 1 TL'sinin Büyükşehir tarafından karşılanacağını açıklamıştı. Böylece ulaşımda tam ücret tarifesi 6,5 lira olarak belirlenmişti. İndirimli 4,50 TL, öğrenci ise 4.10 TL olmuştu. Başkan Büyükakın, öğrencilere yapılan fiyat artışının 1 TL'sinin daha geri çekilmesi talimatını verdi. Öğrenci bileti 3,10 TL'ye çekildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.