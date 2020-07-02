Büyükgöz'den Gebzelilere gönül birlikteliği çağrısı

Elden Ele Gönül Çarşısı'nda incelemelerde bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Hemşerilerimizi, ihtiyaç fazlası kullanılabilir kıyafetlerini Elden Ele Gönül Çarşımıza ulaştırarak paydaş olmaya davet ediyorum” dedi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Elden Ele Gönül Çarşısı'nda incelemelerde bulundu. İhtiyaç sahibi vatandaşların giyim ihtiyaçlarının giderileceği Elden Ele Gönül Çarşısı'nda incelemelerde bulunan Başkan Büyükgöz, “Hayırsever vatandaşlarımızın, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere bize emanet ettiği kıyafetler, burada uzman ekibimiz tarafından temizlenerek ütüleniyor. Temizlik ve dezenfekte aşaması tamamlanan kıyafetler buradan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Değerli hemşerilerimizi; ihtiyaç fazlası kullanılabilir kıyafetlerini Elden Ele Gönül Çarşımıza ulaştırarak bu gönül ve hayır birlikteliğine paydaş olmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.