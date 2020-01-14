İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Büyükgöz'den yılbaşı kartı gönderen minik öğrencilere ziyaret

KOCAELİ (İHA) – Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, elleriyle hazırladıkları yılbaşı kart postallarını kendisine yollayan ilkokul öğrencilerini ziyaret etti.


Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, kendi elleriyle hazırladıkları yılbaşı kart postallarını yollayan Mehmet Alp Tiryaki İlkokulu öğrencilerini sınıfını ziyaret etti. Miniklerin bu ince düşüncesine karşılık kendilerini sınıflarında ziyaret eden Başkan Büyükgöz, miniklere kart postallar için teşekkür etti. Öğrencilerin meraklı sorularını cevaplayan Büyükgöz, “Sizler, bizim geleceğimiz ve yarınlarımızsınız. Sizlerin başarıları bizleri gururlandıracak. Sizlerden isteğim annenizi, babanızı, öğretmenlerinizi üzmemeniz ve derslerinize çalışmanız” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.