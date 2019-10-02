Büyükşehir, 12 ilçeden üniversite öğrencilerini kampüse ulaştırıyor

Türkiye'nin en genç ulaşım filosuna sahip Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark, toplamda 12 farklı ilçeden Umuttepe'de bulunan üniversite kampüsüne ulaşım hizmeti sağlıyor. 12 ilçenin farklı noktalarından kalkan 336 çevre dostu otobüslerle hem öğrencileri hem de üniversite hastanesine gitmek isteyen vatandaşlara rahat ulaşım imkanı sunuluyor.

Vatandaşlar ve öğrenciler hat 200, 250 ve 280 ile otogardan hat 10 aracılığıyla aktarma yaparak Umuttepe kampüsüne ulaşım sağlıyor. Gebze, Çayırova ve Darıca'dan hat 530 ve 435 ile Dilovası ve Körfez'den hat 305, 300, 190, 175, 170 ile Derince'den hat 105, 145, 115 ve hat 10 aktarmalı olarak 116 ile Umuttepe'ye gidebiliyor.

İzmit'ten hat 70, 85,13, 210,10 ile Karamürsel ve Gölcük'ten ise hat 755, 750 ve 710 numaralı hat ile günde tek sefer ile Umuttepe'ye öğrenciler ulaşım sağlayabiliyor. Başiskele'den hat 600, 630, 635, 640, 645, 650 Kartepe ilçesinden ise hat 255, 265, 210 ve son olarak Kandıra'dan hat 800, 805, 806 ve hat 10 ile aktarma yaparak öğrenciler KOÜ'ye ulaşım sağlıyor. Vatandaşlar ve öğrenciler ulaşım ile ilgili ayrıntılı bilgiye belediyenin internet adreslerinden erişebiliyor.