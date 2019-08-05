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Büyükşehir 15 yılda 100 bin çınar ağacı dikti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından son 15 yılda şehrin birçok noktasına 100 bin adet çınar ağacı dikildi.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, il genelinde yeşil alan miktarını her yıl düzenli olarak arttırmayı amaçlıyor. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ekiplerince bu kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde 15 yılda, yaklaşık 8 milyon 500 bin fidanı toprak ile buluşturdu. Yeşili ve temiz çevreyi gelecek nesillere aktarmayı hedefleyen Büyükşehir, uzun yıllar yaşamını sürdürebilen yaklaşık 100 bin çınar ağacını da şehir farklı noktalarına dikti. Ağaçlandırma çalışmalar ile kişi başına düşen yeşil alan miktarı 12,15 metrekareye yükseldi.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmasıyla oluşturulan park, bahçe, kavşak, mesire ve diğer yeşil alanların miktarı toplamda 23 milyon 157 bin 30 metrekareye ulaştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılı içerisinde en az 450 bin fidan dikimi gerçekleştirmeyi hedefliyor.

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