Büyükşehir, 2021 yılında yaklaşık 2 ton atık ilaç topladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 131 noktada atık ilaçları toplayarak İZAYDAŞ'ta bertaraf ettiriyor. Bu çerçevede, 2021 yılında yaklaşık 2 ton atık ilaç toplandı.

'Sıfır Atık' projesi çerçevesinde evlerden kaynaklanan son kullanma tarihi geçmiş ve kullanılmayan ilaç atıklarının toplanmasını hedefleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 12 ilçede çalışmalarını sürdürüyor. Kaynağında ayrı toplanması, taşınması ve bertarafının sağlanması amacıyla Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda ilçe belediyeleri, kamu hastaneleri, 31. Bölge Kocaeli Eczacı Odası, gönüllü eczaneler ve İZAYDAŞ paydaşlığında çalışma sürdürülüyor. 131 noktaya konulan atık ilaç toplama kutularında kullanılmayan ilaçlar kaynağında toplanıyor. Ayrı biriktirilen ilaç atıklarının çevre ve toplum sağlığına zarar vermeden İZAYDAŞ'ta bertarafı sağlanıyor. Vatandaşlar nezdinde büyük ilgi gören proje çerçevesinde 2021 yılı içerisinde toplama noktalarından bin 874 kilo, 2022 yılı ilk çeyreğinde ise bin 235 kilo atık ilaç toplandı.